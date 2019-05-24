原本支持英國留在歐盟的英國首相梅伊，被英國脫歐問題搞得灰頭土臉，於今日宣布將在下個月請辭。已經兩位英國首相因為脫歐請辭了，那如果是由我們的蔡英文總統擔任英國首相，面對脫歐公投，事情會怎麼發展呢？

首先，很可能公投根本就辦不成。當初在英國，梅伊的前一任首相卡麥隆也是反對脫歐的，但面臨國內脫歐派人士的聲音，仗著留歐民調領先，決定辦公投用選票擊垮脫歐派，不料辦了公投的過程中給了脫歐派大量宣傳的機會，最後支持度逆轉，脫歐勝出，卡麥隆為此請辭。

而在中華民國，蔡英文政府面對自己不喜歡的公投案，去年中選會先是刻意刁難以核養綠公投，在補件期限內卻不准其補件，企圖搞到讓該公投案有效連數數量不足，結果這種做法被法院打臉，裁定應准予補件，以核養綠公投才順利成案並高票通過。但今年面對以核養綠公投二部曲的核能減煤公投，中選會換個方式，宣稱提案主文與理由書有模糊之處，有讓人不能了解提案真意之虞，予以駁回。

由此看來，如果蔡英文是英國首相，根本就不會傻到讓自己反對的脫歐公投有機會舉辦，使反對派有可趁之機。

再來，如果公投真的過關了，蔡英文會像卡麥隆一樣負起政治責任辭職嗎？顯然不會，2018年11月，蔡英文領導之下的民進黨在選舉中慘敗，執政的13個縣市輸到剩6個，十項公投案結果更通通不如民進黨政府的意，且票數懸殊，但結果蔡英文只有當下不痛不癢的辭了民進黨主席，今年卻照樣堅定表示要繼續代表民進黨參選2020年，認為只有她自己最適合，渾然不覺民進黨去年在她帶領之下輸的多慘。

那麼蔡英文會認真確切執行公投的結果嗎？以核養綠公投通過後，民進黨政府表面上公投遵照字面直接要求，刪除《電業法》當中2025年達成非核家園的字眼，但是卻不採取任何有效的方式續用核電，不啟用核四、不恢復核一，也不幫核二、核三延役，消極不做為之下仍將達成2025年非核家園的結果。

所以如果蔡英文是英國首相，公投通過後，首先題目沒有規定她必須要在哪年達成脫歐，蔡英文大可表示，政府原本支持留歐，公投結果政府會尊重，但因此必須要重新開始研究脫歐的方案，包括如何與歐盟達成協議，研議好了才能與歐盟展開脫歐談判，所以需要時間，然後一晃就是五年(英國國會一屆最多五年，就需要重選，改選後產生首相，但首相無連任次數限制)，肯定不會像梅伊一樣，傻傻的在公投一年後就開啟脫歐談判。

除了慢慢研議之外，蔡英文還有公投結果執行起來窒礙難行的招數，面對外界質疑民進黨政府實質上沒遵照以核養綠公投，蔡英文政府辯稱沒有縣市政府願意接受核廢料，所以無法用核電。那麼蔡英文當首相的話，很有可能會表示，政府經研究及與歐盟高層非正式溝通後，無法達成對英國有利的脫歐方案，要依照公投結果執行有難度。

甚至蔡英文還可以進一步主張，依照英國的法律，公投本來有沒有強制效力，英國是國會至上的國家，而且民眾當出投票時只是主張脫歐，並沒有表示就算無法達成對英國有利的脫歐協議也要脫歐，所以政府不會硬脫歐傷害英國的利益。

總之如果蔡英文當英國首相，有太多的方式既不會因為脫歐公投下台，更不會執行這樣她所厭惡的公投結果。脫歐公投通過對英國弊大於利，但兩任英國首相都恪遵這樣的公投結果去施政，不知該替英國人慶幸他們的首相如此尊重多數直接民意，還是該替英國人感到惋惜，他們沒有碰到一位像蔡英文這樣的首相？

(中時 )