法國籍教授畢安生（Jacques Picoux）生前和同性伴侶曾敬超一起生活了35年。曾敬超因癌症病重時，呼吸困難，家人同意讓他戴上正壓呼吸器，因為不適，曾敬超不斷掙扎，後來手被綁住。畢安生心痛不已，但他跟曾敬超在法律上沒有任何關係，不是親屬，更不是配偶，只能看著伴侶這樣過完生命最後一程，不能為他做任何醫療決定。

2019年5月24日起，同性伴侶可以合法結婚，不再是「法律上的陌生人」，在重要時刻可用「配偶」身分簽署醫療相關同意書，類似的悲劇有機會避免。

同婚合法後，這些醫療文件可用配偶身分簽署。(康健雜誌提供)

同婚合法後，哪些醫療文件可用配偶身分簽？

1、侵入式檢查、麻醉或手術同意書：《醫療法》規定，做侵入式檢查、麻醉或手術前，應由法定代理人、配偶、親屬或關係人簽具同意書。

衛生福利部醫事司簡任技正劉越萍指出，有時狀況緊急，需要有人立刻簽同意書，醫師才能做後續處置，所以法律不會要求一定要由特定身分的人來簽同意書。

「同性伴侶即使沒有辦理註記或結婚，也可用『關係人』的身分簽。」而同性婚姻合法後，就可用「配偶」的身分簽。

2、不施行心肺復甦術或維生醫療同意書（DNR）：因為涉及拒絕特殊醫療（如急救、使用呼吸器等），攸關生死，所以《安寧緩和醫療條例》對於簽署相關同意書的規定較嚴。

律師黃鈺媖說，過去如果曾在意識清楚時委託伴侶擔任「醫療委任代理人」，當他意識不清、無法表達時，伴侶就可用「醫療委任代理人」的身分代替病人簽DNR；但如果沒有委託伴侶當醫療委任代理人，他就不能用配偶的身分簽。

「因為《安寧緩和醫療條例》明訂，簽同意書的最近親屬第1順位是『配偶』。即使過去部分縣市已開放同性伴侶辦理註記，這個註記可以作為《醫療法》上『關係人』之證明，但仍然不是合法配偶，」她解釋。

同性婚姻合法後，另一半就可用合法的配偶身分簽DNR了。

同婚合法後可簽器官捐贈同意書。（圖片來源：pixabay）

3、器官捐贈同意書：涉及器官摘除，同樣攸關生死，《人體器官移植條例》也規定簽署同意書的最近親屬第1順位是「配偶」，而且沒有醫療委任代理人的設計，過去同性伴侶完全無法簽，同婚合法後才可簽。

同性配偶可繼承遺產，也能當醫療委任代理人

今年1月6日起實施的《病人自主權利法》規定，如果某人想在去世後，將遺產贈與另一人，那麼此人就不能當醫療委任代理人（除非是合法繼承人）。「這是為了避免道德風險、利害衝突，以免醫療委任代理人為了得到遺產，做出對病人不利的決定，過早停止治療，」黃鈺媖解釋。

同性婚姻合法後，因配偶是合法繼承人，就可以同時擔任醫療委任代理人了。而《病主法》中對「預立醫療決定（Advance Decision，AD）」的要求，是須意願人（病人）先完成預立醫療照護諮商（Advance Care Planning，ACP），並經公證人公證，或有具完全行為能力者2人以上在場見證。

見證人要具「完全行為能力」，是指年滿20歲，或未滿20歲但已合法結婚者，並沒有限定要有親屬或配偶關係，所以同性伴侶不論有沒有結婚都可以替對方見證。

重大決定自己做，別把難題留給家人

然而，用合法的配偶身分簽署同意書，並不代表執行時一定順利。「如果父母不接受同婚，後來配偶幫另一半簽了DNR，但父母不同意，恐怕引發衝突，醫護人員也很為難，」一位醫師擔心。雖說配偶是簽同意書的第1順位，位階高於父母，但在台灣社會，不可能完全不理會父母的想法。

黃鈺媖也預期，將來類似的衝突可能不少。因此，建議每個人在意識清楚時，先思考生死大事，簽好重要的醫療文件（如DNR、器官捐贈同意書等），並且跟家人溝通，將來才能減少紛爭，自己的意願可以得到尊重。「每個人都有責任預防自己、也預防別人受苦，這是愛的表現，」台北市立聯合醫院總院長黃勝堅常說。

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(中時電子報)