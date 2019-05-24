新北市私立竹林中學連續五年針對國一、國二學生辦理密室逃脫競賽。（葉書宏翻攝）

新北市私立竹林中學連續五年針對國一、國二學生辦理密室逃脫競賽。（葉書宏翻攝）

新北市私立竹林中學連續五年針對國一、國二學生辦理密室逃脫競賽。（葉書宏翻攝）

新北市私立竹林中學連續五年針對國一、國二學生辦理密室逃脫競賽。（葉書宏翻攝）

新北市私立竹林中學連續五年針對國一、國二學生辦理密室逃脫競賽，在挑戰解題的過程中，大大腦補一番，同學們都為之瘋狂。這項活動每年吸引近二百位同學組隊報名，最後決勝前三名，新奇有趣的謎題設計讓這項競賽變成年度熱門話題。

竹林中學教師團隊為激發學生學習動機，訓練閱讀理解、邏輯推理等核心能力，由數學科教師發起，從104年開始辦理密室逃脫闖關活動，近年來陸續加入各科老師進行跨領域合作，今年出題領域涵蓋國文、英文、新課綱的數學、自然、社會、生活科技以及時事，相當活潑多元。

闖關遊戲的題目完全由竹林教師團隊自行設計，老師們在設計題目前還自費參加坊間的密室逃脫遊戲，作為整個活動設計的參考，題目中融合不同科目的元素，像是透過語意重組推敲出解題數字的謎底，又像是鋼琴黑白鍵代表的音階數字與摩斯密碼做結合，另外還透過有關黑洞的時事新聞要同學猜出闖關密碼。

活動召集人數學科老師王傳泓指出，命題的設計的確是項挑戰，老師們必須推估可能的答題時間，並設計許多轉折，命題的難度要相當精準，同時符合國一、國二學生的能力。

王傳泓進一步表示，以密室逃脫為教學活動設計的學校並不多，竹林連續辦理五年，並已成為慣例，主要還是這項活動相當受到同學歡迎，而老師們在設計的過程中所做的腦力激盪也促進彼此成長，更提升了出題品質，可說是師生都受益。

同樣是數學科老師彭信嘉則表示，能辦到第五年的活動，有這麼高的參與度，題目的吸引力是成敗關鍵，同學們也必須有探究、解決問題的熱情，而活動當中師生互相感染興奮及緊張，同學們解題成功時竟然情不自禁相擁尖叫，可說相當熱血。數學老師林昭宏也提到，這次比賽首度開放利用手機搜尋，訓練同學們過濾資料的能力，另外更結合「城市尋寶遊戲」的概念，讓同學們不只在室內，也得跑到戶外透過手上的線索取得答案。

獲得全校冠軍的小組組長李同學說，這項活動中，成員們依據自己能力及特質，在七嘴八舌中互相激發想法，讓大家更懂得團隊合作的意義；而夥伴們也都各司其職，順利闖關成功，所以每個成員的貢獻都不容輕忽。

竹林中學校長顏麗珠表示，竹林致力於課程及教學活動的開發，也盡力突破客觀條件限制，老師們在題目設計上展現高度專業，對於促進專業成長、激發學生學習動機甚至檢視學習成果，都相當具有指標意義。

(中時 )