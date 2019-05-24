不堪黨內逼宮及在野黨封殺脫歐協議的交相夾擊，英國首相梅伊24日在唐寧街10號官邸前哽咽宣布，6月7日正式辭去首相職務。梅伊黯然下台後，保守黨內將掀起激烈的黨魁之爭，繼位者料在脫歐立場上更趨強硬，恐升高與歐盟的對峙，提前大選的機率也大增。

當地時間周五上午，梅伊現身唐寧街首相官邸前，強忍淚水哽咽發表辭職聲明，她說：「我即將離開這一生中所擔任過最榮耀的職務，史上第二位女首相，但我絕不會是最後一個。」她感謝有機會替自己摯愛的國家服務。

梅伊對於未能在任內完成脫歐深表遺憾，她呼籲繼任者找出共識，務必兌現2016年脫歐公投結果。

梅伊下台後，勢將點燃保守黨內激烈的黨魁爭奪戰。目前檯面上的熱面人選，包括前外交大臣強森（Boris Johnson）及前脫歐大臣拉布（Dominic Raab），又以強森接替梅伊的呼聲最高。

這二位脫歐陣營指標人物，皆主張與歐盟斷得乾乾淨淨，激進程度更勝梅伊，他們其中無論誰坐上首相大位，都將升高英國無協議脫歐的可能性。

市場推估強森當選保守黨黨魁的機率為40％，拉布當選機率14％。其他被點名的人選還有環境大臣葛夫（Michael Gove）、周三才請辭的前下議院領袖李德森（Andrea Leadsom）和現任外相杭特（Jeremy Hunt），但這三人的當選機率僅7％。

(工商 )