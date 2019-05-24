富邦悍將林益全自去年嘗試重訓，經過一年不懈怠後終於在今年展現成果，在5月21日達成生涯150轟紀錄，並在今日(24日)再敲全壘打為本季第7轟，同時近4場比賽敲出3發全壘打，7轟、31打點都是全隊最高，近況相當火燙，林益全賽前透露可能和加重球棒重量有關。

去年整季僅擊出8支全壘打，不過今年上半季還沒結束就已經有7轟，林益全表示：「剛開始接觸重訓不習慣，去年一整年都在適應，到後來身體調適後成績卻不如預期，還好自己沒有放棄、朝著正確的目標前進。」

今年和訓練員不斷溝通下改變重訓菜單，終於找到最適合自己的方式，同時也因為做重訓後身體更有力量，決定加重球棒重量，雖然只多15到20克，但能感覺輝棒更有流暢度，也讓球棒和身體狀況達到更棒的平衡點，果然今年全壘打連發，並順利達成生涯150轟。

林益全與老婆、孩子在賽前慶祝生涯150轟。（李弘斌攝）

富邦悍將球團也在賽前邀請林益全的老婆林家嘉和孩子一同頒獎，恭喜林益全達成生涯150轟的里程碑，而其實林益全對於自己達成生涯150轟比1500安還快速感到意外：「知道自己是中長打型的選手，比較追求安打或二壘安打多一些，進職棒沒有想過能達成150轟，我也感到很意外。」而林益全認為現在最重要的是追求確實擊球、安打多一些，因為全壘打也是安打的延伸。

(中時電子報)