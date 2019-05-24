北市中山警分局建國派出所員警丁昇重擔服備勤勤務時，3名泰籍旅客慌張地跑進派出所，表示皮夾遺落在公車上，丁員隨即以英文詢問掉落的皮夾顏色、款式及有無其他的證件，並請3人敘述上下車點、有無明顯地標等，但3人因不了解台北的地理環境，所以無法表達搭乘公車的站牌或行車路線。

正當3人不停向警方比手畫腳時，丁員靈機一動，詢問3人觀光時有無以手機錄影並分享到社群網站，這時其中一名女遊客突然想起曾在公車上使用社交軟體「Instagram」發佈台灣街景，丁員察看其限時動態後，發現影片內建築物的玻璃反射出公車的側身車號，丁員立即撥打電話聯繫該家客運公司，司機回報該只皮夾仍遺落於座位上，並未遭到他人拿取。

丁員因擔心3人再次迷路，請另名員警王雲佑駕駛巡邏車將3人送往客運公司總站，3名泰籍旅客對警方熱心幫他們尋回皮夾，頻頻表示非常感激，離開前更不忘與員警合影，上傳社群網站分享這段難忘的經驗。

(中時 )