花蓮縣政府今年觀光主打「雙太三山深度旅遊」，其中花蓮市美崙山文化之旅，串聯東大門夜市及日本移民村文化，議員魏嘉彥今質詢指出，建議應把遊客留在美崙山中，依山勢興建大型流滑梯等設施，發展出極限公園特色，增加美崙山旅遊亮點。

魏嘉彥以日本沖繩為例，島內有近600座公園，其中大型特色公園共64座，各具特色且配有分齡設施，廣納不同年齡層孩童遊憩，反觀花蓮僅有「知卡宣綠森林親水公園」別具盛名，還有今年啟用的「美崙山公園親子遊樂場」，其中知卡宣還有季節限定，效益相對侷限。

魏嘉彥表示，花蓮應發展特色公園，分流自然景觀人潮，開拓觀光客源，以美崙山緩坡山勢為例，有潛力引進滾輪式滑梯等設備，讓遊客可以看著市區景色滑溜梯，搭配周邊健行步道、完善規畫停車空間、友善廁所、親子休憩及遮陽避雨空間，讓美崙山更具特色。

縣長徐榛蔚指出，今年陸續盤點縣內綠地、公園，朝向建置共融式遊戲場，正在動工的太平洋公園，也與漫畫家蕭言中取得授權，花蓮的公園、綠地將處處看得到他的漫畫作品，打造「城市漫畫造景」。

(中時 )