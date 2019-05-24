龍星國小用有桃市第一座標準場地跑道，學生們下課都迫不及待衝去操場搶地盤玩耍。（邱立雅攝）

龍星國小創校20年來從未有環形跑道，過去學生們要練習大隊接力只能申請借用龍潭運動公園場地，對校方培訓田徑人才阻力甚大，校長張定貴2016年上任後，家長會提案建置200公尺環形跑道，並維持原有直線跑道的彩虹設計。校方向市府申請700萬元經費、耗時5個月，全桃園市第一座200公尺標準彩虹跑道在20日終於竣工。

龍星國小過去僅有直線百公尺跑道，在2011年時修建為彩虹跑道，但近年來跑道破損不堪，加以校園無環形跑道提供學生練習田徑，僅能借用鄰近的龍潭運動公園場地使用，張定貴表示，借用必須申請，還要跨過6個路口，有安全上的疑慮，甚至有時遇上大雨阻斷練習，學生還淋成落湯雞，十分不便。

兩年前家長會長游正壽提案建議改建跑道，闢建成200公尺標準環形跑道，並維持彩虹顏色，提案全數通過後，校方向市府爭取700萬經費，歷時5個月的工期，終於在本月20日竣工。

學生們引頸期盼跑道早日完工，確定開放後，學生們每天下課都快速衝去操場玩耍，享受「在彩虹上跑步」的感覺。張定貴表示，目前學校師生正緊鑼密鼓準備20周年校慶活動，屆時也希望社區民眾參與，感受師生們的喜悅。

(中時 )