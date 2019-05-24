據美國之音（VOA）中文網報導，美國國務院亞太事務首席副助卿墨菲（Patrick Murphy）24日敦促與台灣有外交關係的太平洋島國，在大陸強力試圖打壓台灣國際空間之際，應當維持現狀。

路透24日報導說，墨菲在對澳大利亞進行為期三天的訪問中表示，在美國及其盟友與大陸競爭影響力的太平洋地區，美方願意幫助太平洋島國保衛他們的主權和獨立，找到滿足發展和基礎設施建設所需的可行替代方式和選擇。

墨菲強調，大陸在改變現狀，太平洋地區就是大陸試圖減少台灣邦交國的有力證明，而大陸的手段有些強勢。他表示，這些國家應當基於國內因素，而不是外國影響來選擇外交關係夥伴。

大陸提出對包括太平洋地區的開發中國家提供幫助，而許多國家將大陸的貸款看成是他們發展經濟的最佳賭注。但是，批評人士表示，大陸的貸款可能導致這些國家掉入「債務陷阱」。

台灣目前與17個國家有外交關係，幾乎所有國家都是位於中美洲和太平洋地區有待發展的小國。

自蔡英文總統2016年5月就任以來，已經有5個國家被大陸拉走，斷絕了與台灣的外交關係。而其他一些國家也在受大陸經濟援助的誘惑，考慮轉向大陸。

(中時 )