上海市科學學研究所今發布的全球科技創新城市調查報告中，北京、上海進入全球創新引領行列。紐約、波士頓、三藩市、北京、上海等20個城市對全球科技創新的直接貢獻超過四分之一，主導和參與總計近三分之二。同時，北京、上海已成為AI科技熱度最高的前沿城市；全球AI科研「核心網路」在東亞地區崛起。

2019浦江創新論壇24日的成果發布會上，上海市科學學研究所公布《理想之城：全球科技創新策源城市分析報告2019》與《理想之城：全球人工智慧（AI）策源城市分析報告》。調查覆蓋20個全球科創中心城市：紐約、波士頓、舊金山、北京、上海、香港、深圳等。以主要反映科技原創力的「作者計量」（FC）值和反映科研影響力的「文獻計量」（AC）值為指標，對20個城市2012到17年間的學術成果進行統計分析研究，以體現城市的創新策源效應和全球創新領袖城市的變遷趨勢。

據FC統計值排名，紐約是6年間科技原始創新貢獻最多的城市，其次是波士頓、北京、舊金山和東京，上海排名第7。從變化趨勢看，北京年度排名從第5位躍升到第1位，於2016年首次超越了前4年均位居榜首的紐約。上海年度排名從第9位上升到第6位。香港從15位上升到13位，深圳從20位上升到17位。北京和上海的表現尤其亮眼，在高起點上取得高增幅。同期，北美城市FC分值全部下降。一定程度反映全球科創中心的遷移趨勢。

根據AC統計值排名，紐約是6年間科技創新總體影響力最強城市，其次是波士頓、舊金山、北京和東京，上海排名第9位。而在科研影響力年均提升最快的前五位城市中，深圳、北京和上海佔有三席。

不過，報告指出，大陸城市在頂級科技成就方面與全球頂級創新城市相比尚有顯著差距。

(中時 )