龍潭戶政事務所主任陳彩紅除了姓名諧音「彩虹」，她還戴上低調的彩虹耳環表祝福。（邱立雅攝）

龍潭戶政事務所24日迎接兩對同志情侶前來登記，巧合的是，戶政事務所的主任姓名正好是陳彩紅，正是代表同志彩虹的諧音，這也讓陳彩紅特別關注投票結果，在17日當天起就戴起了低調的彩虹色耳環。

陳彩紅表示，同婚與異性戀婚姻沒有太多的區別，就是兩個相愛的人結為連理，龍潭戶政事務所也特別準備了燙金結婚書夾，要送給登記結婚的有情人，讓新人可以在現場幸福三連拍之後，把照片貼上特製結婚書約，並提供各種飾品與貼紙讓新人自己DIY。

24日當天預約登記的情侶陳珮雯、胡懿文，兩人帶著2歲的寶貝兒子一起來登記。陳珮雯笑稱兩人認識9年，是高中同學，交往1年多來雖然小吵不斷，但馬上就和好了，兩人一直以來很關注同性婚的議題，也特別選在24日當天來登記，別具意義。

另一對來登記的則是交往14年的王惠萍與溫麗婷，兩人從網路交友認識後，初次見到對方即天雷勾動地火，交往後生活工作都在一起，得知終於開放同婚登記，兩人在當天下了夜班就馬上趕抵戶政事務所，未來兩人還要緊緊黏在一起，「直到不能呼吸為止。」

(中時 )