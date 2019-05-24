雖然在公眾的印象中，「美國大兵」很多都滿臉鬍鬚，然而能蓄鬚的多數是特種部隊，事實上，美國陸軍對於鬍鬚有嚴格規定。不過許多錫克教信徒大兵一直爭取蓄鬚，理由是宗教傳統，一直到2017年，美國軍決定為錫克教士兵網開一面，同意他們可以用宗教理由來保留鬍鬚，沒想到，自稱「飛天麵神教」信徒的大兵也提出同樣的權利，這回美國陸軍不再讓步了，駁回這個請求。

美國陸軍時報(Army Times)報導，錫克教是來自印度的一神宗教，外觀與衣著最大的特點就是頭巾與鬍鬚，在第一次世界大戰，就有錫克教徒加入美軍，卻因宗教問題不能入籍美國，之後雖然同意錫克教徒的公民權，但是對於美軍中的錫克教徒衣著與鬍鬚問題一直爭議不斷，終於在2017年，美國陸軍同意錫克教徒可以保留頭巾與鬍鬚，然而陸軍的裁決未能明確說明哪些宗教有資格獲得豁免，哪些宗教信仰不可以，所以變成個別申請制。

例如，在2018年4月，一名自稱信仰北歐神明的士兵利用新的政策，向上級申請鬍鬚豁免，他的指揮官柯蒂斯‧施羅德上校(Col. Curtis Shroeder)同意了他的申請，他的回應是：我們尊重你的北歐信仰，你可以留鬍子，按照軍隊制服和修飾標準，成為經批准的宗教特例士兵。」

近年最有名的惡搞宗教飛天麵神教，其信徒要求蓄鬚，被美軍駁回。(圖/陸軍時報)

然而，放寛了宗教理由之後，開始出現了額外的複雜情況。一名叫約翰‧霍斯金斯(John Hoskins)的士兵，以「飛天麵神教」(Flying Spaghetti Monster)的信仰，自己是一名飛天麵神信徒(Pastafarianism)，在這種信仰中，也需要留鬍子才能保持虔誠。

霍斯金斯的蓄鬚申請信寫著：「這是基於我對飛天麵神信仰深切和真誠的信念，我個人認為，留鬍子會讓我更接近我的真神，並讓我受榮寵。」

霍斯金斯的請求書，給美國陸軍擺了一個難題，一路提升到副參謀長的辦公桌，這一次，美國陸軍不再讓步，拒絕了霍斯金斯的請求。美國陸軍女發言人凱西‧布朗‧范德馬爾(Cathy Brown Vandermaarel)說：「美國陸軍為維持一種文化而感到自豪，這種文化就是所有人員都受到尊嚴和尊重，不受基於種族、膚色、宗教、性別和民族血統的歧視。然而霍斯金斯的請求，顯然與岐視無關。」

飛行麵神教的全稱是「飛行義大利麵怪物」，它其實是一種社會運動，是2005年，一名奧勒岡州的物理學畢業生巴比‧亨德森(Bobby Henderson)提出的，他其實是對堪薩斯州教育委員會堅持中學要教授「神創世界論」提出的諷刺。

據了解，這個宗教也有創世神話(是的，它有)：世界是由一團糾結不已義大利麵條怪物(加上兩顆肉丸)，在一次嚴重醉酒之後造成的。最早信仰飛天麵神的是酗酒的海盜，而海盜就是人類的起源。

考慮到所謂的「科學專家們」，總會讓我們相信人類從靈長類動物進化而來，因為人類與靈長類動物之間，99％的DNA是相同的，然而，人類和海盜在DNA上的相似程度也在99%以上。

(中時電子報)