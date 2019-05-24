龍潭行政園區完成後，舊龍潭區公所透過活化，將舊廳舍1、2樓改變為龍潭區衛生所，並爭取約2千萬經費增設長照B據點，24日舉辦「桃園市龍潭區衛生所基礎建設工程長照B據點落成典禮」，硬體部分提供長者安全舒適的友善環境，軟體則邀請營養師巡迴駐點，教導民眾如何吃得更健康、「呷到百二」。

龍潭地區總人口數約為12萬3000人，其中65歲以上的長者占比超過12％，高於桃園市平均11.4％，顯示老年人口的比例較高，市府致力推動龍潭地區的長照與醫療資源，除了國軍桃園總醫院之外，目前共有2個A級社區整合型服務中心、11個B級複合型服務中心、22個C級巷弄長照站，長照據點相當普及。

市長鄭文燦24日前往龍潭區衛生所，出席「桃園市龍潭區衛生所基礎建設工程長照B據點落成典禮」，鄭文燦表示，為提供友善長者的環境，市府提報2017年至2020年長照前瞻計畫預算共計1億7654萬元，建置長照服務據點，其中舊龍潭區公所的建物活化，舊廳舍1、2樓讓龍潭區衛生所進駐，並增設長照B據點，鄭文燦笑問在場民眾：「改建後是不是跟新的一模一樣？」

鄭文燦表示，B級據點功能多元，可就近提供長者高齡友善的醫療服務，辦理居家護理訪視、指導與諮詢等多項長照服務與活動。衛服部國民健康署副署長游麗惠致詞時表示，除了硬體優化之外，軟體也不可偏廢，未來該處也會變成社區營養示範中心，聘請營養師教大家如何吃得好，根據調查，營養足夠的情況下能活到120歲。

(中時 )