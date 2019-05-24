為表達對弱勢家庭的關懷，新北市板橋區公所將於5月25日發放11萬5000公斤的「愛心米」。（葉書宏翻攝）

為表達對弱勢家庭的關懷，新北市板橋區公所將於5月25日上午8時至下午4時，同步在7個據點發放今年上半年11萬5000公斤的「愛心米」；凡設籍在板橋低收入戶每戶可領取25公斤白米，中低收、弱勢兒少、中低老人、中低身障等則為每戶15公斤，預計有9217戶的弱勢家庭受惠。

板橋區長林耀長表示，今年是板橋區公所連續第13年發放愛心米關懷弱勢家庭，感染並點燃他人的希望，對於經濟弱勢族群有極大的效益，亦獲許多民眾好評。

白米由農糧署北區分署所提供，為了確保愛心米的品質，公所也於發放前夕會同該署到糧倉抽驗米粒，讓民眾領到安全無虞的白米。此外，活動當日由於米糧的數量眾多，為方便民眾領取，特別設置板橋區公所、公館市民活動中心、莊敬市民活動中心、民生市民活動中心、五權公園活動中心、歡園市民活動中心及崑崙公園活動中心等7個據點。

林耀長說，凡符合本次發放對象列冊扶助戶者，請攜帶通知單、身分證明文件（身分證、健保卡、駕照、戶籍謄本正本）及印章於發放時間至各指定地點領取；另已動員社福志工及公所同仁計175人，協助弱勢家庭領取，如行動不便或年長者，將由志工予以協助，務必使過程圓滿順利。活動詳情請洽2968-6911分機612社會課蔡小姐。

(中時 )