新北市長侯友宜24日化身一日主播，與職棒球迷最愛的經典棒球組合，人氣主播徐展元與知名賽評楊清瀧合體，直播目前戰績3連勝的富邦悍將和2連勝的Lamigo桃猿隊晚間賽事，與球迷一起為職棒加油。

賽前Yahoo公布徐展元和楊清瓏經典組合時，圖片中隱藏的神秘嘉賓身影原來是新北市長侯友宜，侯市長本來就長期會定期進場收看棒球外，主要是來為富邦悍將加油打氣，並且推廣在地主場運動型塑城市光榮感，也希望大家一起響應支持棒球賽事。

賽事進行到2局下半時，富邦悍將第一棒張正偉點出一支內野安打取得滿壘優勢，富邦悍將打者第二棒王正棠擊出深遠二壘安打，雖然一壘跑者跑回本壘遭觸殺，但二三壘跑者皆跑回得分，富邦悍將瞬間取得4：2取得領先，侯友宜也忍不住大讚「點到三壘」點的漂亮，徐展元也稱讚侯友宜用詞專業，隨後富邦悍將又轟出2分打點全壘打拉大比數，2局結束反倒以6：2領先lamigo桃猿。

除了一起在Yahoo直播上播報賽事外，侯友宜也還帶來滿滿的新北市迎接四百萬人口感恩活動的活動好禮，包含新北市的在地店家外，還有新北市政府民政局獨特的宗教文創好物，石獅子衛生紙盒、文昌章、關公章等，只要在直播上觀賽留言填表，就有機會抽中侯友宜親自送的好禮。

(中時 )