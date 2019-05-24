新生醫護管理專校美容造型科24日傍晚舉辦時尚秀，以「時Time」為主題，40名畢業生將5年所學「畢其功於一役」，將成衣改造成華麗時尚秀服，並邀請學妹擔任模特兒，融合髮型、彩妝、美甲發揮整體造型設計，完整展現創意，找回在學業上失落的自信。

「時Time」的走秀於夜幕低垂時展開，伸展台上的模特兒，在舞台燈光及輕快的旋律伴奏下，用豐富的肢體語言傳達美的概念。學生們雖走秀經驗不多，蛋個個架式十足，讓台下親友及師長們驚艷不已，掌聲不斷。

學生們表示，「時Time」是指一段時間、空間與當時所發生的事件，與經歷事物的過程，運用巧思及想像力，創造出一件又一件代表「時」的作品。活動總召歐筑宜說，美容造型科學習紮實，過去學業上自己曾失去自信，但歷經這場演出的挑戰及收穫，對未來的發展有著無比自信心。

今年獲得第10屆美國密西根MNS國際菁英盃競賽亞軍及2018 TSIA國際美業菁英賽冠軍的李宛璇說，透過國際賽事證明自己的能力不輸人，以前害怕面對他人的眼光，但完成了畢業作，想對自己說「你很棒，想做的就勇敢去衝。」

(中時 )