中新社報導，九元航空公司24日對外表示，已就波音737MAX飛機長時間停飛以及訂單無法按時交付所造成的損失，正式向波音公司提出索賠。至此，涉波音737MAX飛機停飛事件的12家中國航空公司均已向波音提出索賠。

九元航空機隊有1架2018年交付的波音737MAX飛機，目前已在該航司主基地廣州白雲國際機場進行了封存。

印尼獅子航空和衣索比亞航空公司的波音737MAX飛機先後於2018年和2019年接連發生墜機空難。今年3月11日，中國民用航空局宣佈，為確保中國民航飛行安全，中國運輸航空公司暫停波音737MAX飛機的商業運行。

據統計，中國共有96架波音737MAX受此影響停飛。其中，國航15架、南航24架、東航14架、海航11架、廈航10架、深航5架、山航7架、祥鵬航空3架、奧凱航空2架、福州航空2架、昆明航空2架、九元航空1架。

有業內分析人士認為，上述航空公司的損失包括原有航線停飛造成的直接營業損失以及為彌補航線缺口調用其他飛機導致的成本等，每家航司索賠金額或達千萬美元及以上。

(旺報 )