出去玩卻發生這種事，英國有對情侶日前到義大利旅遊時，男友夢遊發作竟然咬掉了女友的指頭，甚至吞下肚。這場可怕的夢魘直到男友清醒才停止，但悲劇已鑄成。

患有「夜驚症」(Night terrors)的Marco與26歲的女友Sage兩人日前到義大利薩丁尼亞島(Sardinia)度假，但就在出遊期間某天夜裡，男友Marco卻突然在房間四處衝撞，無論女友怎麼呼喊，就是無法將他喚醒。

太陽報報導，原來患有「夜驚症」的Marco經常在裡夢遊，但這次情況遠比以往嚴重，但Sage無論如何安撫與引導，但Marco不但沒有冷靜下來，反而更加可怕，Sage表示，男友夢遊時撲到自己身上，突然覺得左手非常疼痛，接著男友又把他從床上抱起來，扔向牆壁，最後燈亮了，他才清醒但Sage卻看到自己身旁都是血，男友也拿起面紙包住的女友血流不止的手指，一邊抱著她哭說，永遠不會傷害她。

但Sage之後走到浴廁，發現自己的左手大拇指竟然被咬了一口，傷口嚴重到讓骨頭外露，但Marco也只能頻頻道歉，卻再也找不到那塊被咬掉的部分，可能已經被男友吞下肚，回到倫敦後，兩人就直奔醫院。醫生表示，人類咬傷比任何動物都更具傳染性，她表示，當時在醫院打了很多抗生素，第二天早上，就進行手術，外科醫生使用剩餘的皮膚為她重新塑造的拇指。

手術後，她受傷的左大指比右手拇指短了2公分，而有了上次的事件之後，Sage心裡開始對男友有了陰影，看著躺在身邊的他，Sage就會害怕睡夢中的男友會不會又變成一頭野獸，兩人最終走向分手一途。

(中時電子報)