新北市新店警分局深坑分駐所警員翁埕甫、楊智凱日前晚間11時許擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案表示在深坑區深南路一處宿舍，有一名女學生情緒不穩，將自已反鎖在房間，經室友勸說女學生仍然沒有回音恐出意外，室友遂馬上報警希望警方能夠前來幫忙。

新店警方接獲通報後，馬上驅車趕往現場，翁員等2人到場時房間門仍然上鎖，惟可以開啟一小縫看見房內狀況，然經翁員等向房內詢問皆沒人回應。翁員擔心女學生可能想不開，故將門撞開，警方進入房間後赫然發現20歲的梁姓陸籍女學生已經割腕倒臥在浴室前，警方上前查看，發現女子傷口不深且意識清楚但身體虛弱，立即連絡消防隊前來救護。

警方調查時梁女因近日與友人發生口角紛爭，使其情緒非常低落，有輕生念頭所以割腕自殺；員警先安撫梁女情緒，後續交由消防隊送往北市萬芳醫院檢查，經檢查並無大礙。

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