關錦鵬今來台聊電影，也宣傳系列影展。(甲上娛樂提供)

金獎導演關錦鵬24日來台為「女人心．女人情」影展及《八個女人一台戲》宣傳，日前許志安驚爆外遇，使老婆鄭秀文戲裡戲外都遭小三逆襲，意外成為預知電影，對此關說：「那事發生以後，我有跟編劇說怎麼那麼巧呢！」

許志安爆腥夫事件隔沒幾天，鄭秀文即發文原諒，被譽為最懂女人心的導演關錦鵬說：「有朋友跟我說她原諒太快，但其實大家都很清楚，只要她發聲後沒有人能講話，就算有一絲不確定也沒關係，我覺得這個做法是對的。」他認為這部電影多多少少有幫助鄭思考這起遭遇，藉此學習釋懷跟放下。

鄭秀文在2005年拍完關錦鵬的《長恨歌》後陷入抑鬰，關形容她是一個受了傷會欺騙自己、自我安慰的人，「雖然我們不常見面，但她的情況我太了解了。」後來鄭是透過信仰才好轉。

關錦鵬還透露在為《八個女人一台戲》選角時，有一個大牌演員的經紀人看完劇本，發現自家藝人台詞比鄭秀文少，就向他抱怨，「我掛了電話就跟製片組說不要用她，然後就排進片中的劇情，所以是確有其事。」此外他也有聽聞台劇《我們與惡的距離》，劇中演員吳慷仁近來也演出港片《非分熟女》，演技獲好評也傳到關的耳裡。

24日是台灣同婚專法通過的第一天，已經出櫃20幾年的關錦鵬說：「恭喜台灣。」但他跟老伴在一起30年，稱兩人已是老頭，若要結婚早就去英國結了，不會等到現在。

(中時 )