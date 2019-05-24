擅長用回顧文發臉書的卓榮泰，繼昨天場景文還原週三中執會前後過程，今天再以3月8日為場景，想到「蔡賴合作打拼」，用力擁抱的那些日子。卓榮泰發了此文，總統府副秘書長劉建忻與府發言人張惇涵都在下面按「讚」。

對於發這篇文章的心境；卓榮泰受訪表示，他發文的目的是要讓大家知道，互相扶持，互相擁抱、團結，那個氣氛多好，大家有共同目標，稍微要「用力」的冷靜下來，大家要想想那一天，都奮力在共同目標，最後也達到了。

此外，前總統陳水扁今晚也在Line群組發文表示，民進黨更要擔心的是，2004年阿扁連任總統，贏在「黨政同步、府院一家」，如今2020年，「黨政不一，府院分歧」又將怎麼辦？

卓榮泰今發文指出，3月8日那天到底發生了多少事？

他說，賴院長持續為郭國文奔波狂掃拜票，蔡總統公務之餘拜訪了台南4-5間宮廟；兩天後，陳亭妃等在地委員一起站上郭國文的演講台，展現台南大團結！

他說，蔡總統和賴院長二人在台南餐敘，談了許多大家很想知道的事，也討論2020台灣要怎麼贏？

他說，他在彰化為黃振彥輔選，還透過電話讓熱情的重要支持者和總統連線，他堅定的告訴總統會全力支持2020的總統大選！

卓說，真的好想回到3月8日那一天！蔡總統、賴院長分別為立委輔選打拼，一起商討國家的未來；地方大老熱情展現出對2020總統大選及黨的支持；新北、彰化、台南三場補選正喚起基層群眾的熱情；大家身體就算疲累，都有堅強的意志、共同的目標，團結為守護台灣站在同一陣線。 數天後，立委補選完成，民進黨保住了一口氣！

卓指出，主席的每一天，發生多少事，我都不曾忘記⋯⋯更記得我們互相疼惜、緊握雙手、用力相擁的那些日子！「再唱一次阿母的手、在拼就會贏、團結不會只在歷史中」

(中時 )