長榮航空與桃園市空服員職業工會晚間結束協商，雙方無法談出共識，工會批評資方沒有誠意，8項訴求只答了4項；長榮航空總經理孫嘉明則說，是因為時間不足，才沒有提出另外4項對案，雙方各說各話，留到5月29日再協商。

空服員工會說，今日協商會議上，長榮未拿出誠意，8大訴求裡只回應了前4項，甚至公司所提方案均與日前調解會議並無二致。其餘4項，公司則是完全沒有回應。

孫嘉明則否認不回應訴求，稱是今天工會遲到，拖延協商時間，長榮礙於時間因素，只能提出4項訴求，另外4項要到29日才能討論。孫強調，勞資爭議拖得越久，對公司營運越不利，希望事情盡速落幕，而他身為經理人，也有責任告訴員工公司可能面臨的困境，必經公司有賺錢才能調薪、發年終。

針對工會會後不滿長榮航空「沒誠意」，孫嘉明先自嘲自己應該改名為「孫誠意」，接著解釋，公司前3次協調皆提出最可行方案，不能說接下來的對案沒變就等於沒誠意。

長榮航空也再度呼籲工會，因協商的結果可能影響到成千上萬旅客權益，工會爭取權益的同時，不應漠視全民知的權利，希望下次協商會議開放直播以及讓記者旁聽，勞資雙方一起接受大眾檢視及公評，在公開透明的情形下進行協商。

(中時 )