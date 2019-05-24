蔡英文總統最新的施政滿意度，僅34.9%認同，自由作家苦苓直言，蔡英文不要去想施政滿意度了，因為仇人太多，其中一個族群就是農民，她搭雲豹車勘災深植人心，和高雄市長韓國瑜蹲在菜田和農民談事情，反差非常大。

據ETtoday最新民調，蔡政府整體施政意度，高達41.4%表示非常不滿意、19.5%不太滿意，兩者加起來，將近6成左右不滿意。

苦苓坦言，蔡英文應該不要再去想施政滿意度了，因為沒有用，她用蘇貞昌當行政院長，蘇的滿意度40%到50%，對她的滿意度沒幫助，因為她的仇人太多了。第一個仇人就是退休軍公教，因為年改；第2個就是勞工，少了7天假，勞工也不爽。

苦苓在《雲端最前線》上點出，農民這次也大翻盤，主要在蔡英文的態度，蔡搭雲豹裝甲車勘災的畫面深植人心，讓人感覺高高在上，不知民間疾苦。而韓國瑜則蹲在菜田和農民談事情，那種反差非常大，所以蔡查覺到這一點後，最近「走下神壇」，到處去拜廟。

苦苓強調，反同團體的問題也很嚴重，像高雄一名立委就跟他說，民進黨的陳其邁在去年高雄選舉之所以輸這麼多，很大原因就是在教會和教師團體。還有一位計程車司機說，他一向支持民進黨，去年則特別返高雄投給韓國瑜，因為他對Uber不滿意，Uber開放影響到運將的生意。

苦苓指出，蔡英文結下這些仇，是解決不了的，因此再去怎麼施政，都是救不起來的。這也就是為什麼賴清德的民調會比蔡英文高，因為恨蔡的比恨民進黨的多。

(中時電子報)