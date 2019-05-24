20歲男子林佳勳今天凌晨埋伏在洪姓男子住家，趁洪返家時，朝腿部連開3槍，分別擊中左腳掌背、右小腿等處，送醫後並無生命危險，而洪竟在案發後半小時，帶著槍彈到北市警局投案，士林地檢署複訊後聲押，晚間法官准押。

法官表示，林涉犯殺人未遂重罪，對於案情支吾其詞，並稱式行車糾紛ㄝ檢警懷疑還有其他幕後主尺者，並以串證、逃亡之虞為由，晚間8點45分裁准羈押禁見。

(中時 )