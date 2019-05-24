汐止槍擊 法院裁定20歲槍手羈押禁見 22:202019/05/24 中時 李文正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 20歲林姓槍手犯案後主動投案，檢察官晚間7點多聲押，法院開羈押庭1小時後裁准羈押禁見。（李文正翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 20歲男子林佳勳今天凌晨埋伏在洪姓男子住家，趁洪返家時，朝腿部連開3槍，分別擊中左腳掌背、右小腿等處，送醫後並無生命危險，而洪竟在案發後半小時，帶著槍彈到北市警局投案，士林地檢署複訊後聲押，晚間法官准押。 法官表示，林涉犯殺人未遂重罪，對於案情支吾其詞，並稱式行車糾紛ㄝ檢警懷疑還有其他幕後主尺者，並以串證、逃亡之虞為由，晚間8點45分裁准羈押禁見。 (中時 ) #羈押 #法官 #羈押禁見 #男子 #投案 也許您會感興趣 推薦閱讀 假購屋詐2億 陳國帥400萬交保 04:102019/05/20 社會新聞 劉士余主動投案 陸媒曝4點特殊之處 10:192019/05/20 兩岸 319槍擊案3天辨真假？ 法官協會反擊行政院 10:182019/05/20 社會 被要求認定假新聞 女法協：法官不應介入政治 12:362019/05/20 社會 爆違紀落馬 劉士余主動投案 04:102019/05/21 兩岸新聞 劉士餘落馬 揭債市一姐內幕 04:102019/05/21 全球財經 新聞透視》讓法官當調查員 求勝選不擇手段 04:102019/05/21 政治要聞 陸證監會前主席 劉士余遭調查 04:102019/05/21 兩岸要聞 和進電子掏空案總經理龔俊仁等2人聲押獲准 19:482019/05/22 社會 立院三讀通過 審判中羈押累計上限8年降為5年 14:592019/05/24 政治 社會熱門新聞 台南國一女校園墜樓身亡 警調查原因 - 社會 - 中時 男子山中捕獲九尾狐 鑑定後大吃驚 - 社會 情侶火車上玩摳摳 男手一伸...濕的 - 社會 恐怖喔！老翁落水死亡送進殯儀館卻... - 社會 林志玲遭偷拍浴袍照 壹週刊被訴 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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