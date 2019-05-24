表態角逐國民黨總統初選的前新北市長朱立倫今表示，數位化的時代，潛在威脅已超越地域限制，因此自己主張「國防靠智能、和平靠智慧」，以「資安國防」的概念，讓國軍朝數位化、智慧化的方向走；台灣要善用資訊技術的優勢，全面構築無形但堅實的戰力與防禦。

朱立倫臉書「台灣更好」直播節目，24日晚間邀請藍委費鴻泰一同探討國防政策。朱立倫指出，以有形的疆域界線思考的戰略，已無法應付未來的戰爭型態，台灣除了思考有效打擊威脅，也要全面構築無形的戰力與防禦，因此主張「資安國防」的概念，就是把過去偏重硬體軍備的建軍模式向軟體方面調整，這也是前陣子去美國矽谷參訪過後的心得。

朱立倫以美國陸軍為例，內部已開始採用資安國防的模式，加強對資訊監控，台灣也應朝國軍數位化、智慧化的方向走，務實、有效且進步的國防策略才是台灣所需要的。

朱立倫還強調，和平靠智慧，更希望能夠化敵為友，且兩岸關係特殊，和平並非憑空而來，需要領導人以智慧維繫，並不是敢嗆聲就足夠。他主張，國防應秉持三不策略，不主動引戰、不畏懼作戰、不存僥倖心理，絕對不能主動挑起爭端，尤其是為了一黨一己之私，也不畏懼作戰，並做最完善的準備，最後則是千萬不能一廂情願認為，美國在兩岸衝突發生時一定會來幫忙。

朱立倫說，國軍是台灣民主發展的捍衛者，也是台灣人民最忠實的守護者，因此軍人的士氣跟地位應該被保障與尊重；中華民國政府已經經歷三次政黨輪替，軍隊國家化已經獲得充分的證明，但國軍有其發展的歷史脈絡，不能因為刻意的政治操作而被改寫或扭曲，絕對不應該更改陸軍官校校歌，也不應該改變任何營區的圖騰。

針對募兵制所遇到的困難，朱立倫指出，必須做到「好待遇、好前程、有尊嚴」，提供軍人好待遇，讓待遇只會多不會少；其次，要讓軍人發展有未來性，對自己的前程有期待，願意為了明天而努力；最重要的是，要讓軍人有尊嚴，讓軍人與一般民眾都高度認同這份職業。

(中時 )