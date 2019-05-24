同婚專法今天是上路的第一天，內政部晚間發布新聞稿，同性別2人可以到戶政事務所辦理結婚登記，讓台灣正式成為亞洲第一個同性結婚合法化國家，根據內政部統計，全國同性伴侶完成結婚登記對數共526對，其中男性185對、女性341對。

依照統計，登記同婚者，雙方均為國人者有511對、國人與外籍人士有15對。按縣市別觀察，以新北市117對最多，台北市95對次之，高雄市72對第三。首對同性伴侶結婚登記是上午8點零46秒在台南市安南區戶政事務所辦理完竣；首對國人與外籍同性伴侶結婚登記是上午8時5分37秒在新竹市東區辦理完竣。

內政部感謝第一線戶政同仁都能以平等親切的態度，以及高興祝福的心情對待前來登記的同婚伴侶，完成結婚登記的新人也都相當開心，現場洋溢著喜悅的氣氛，讓辦理各項戶籍登記的民眾因見證婚事而感染到幸福，更有新人是請媽媽擔任證人簽名，新人辦完結婚登記時現場民眾向他們道喜，過程順利，現場氣氛熱鬧開心。婚姻平權是臺灣社會相互包容的另一個起點，內政部誠摯地祝福所有找到真愛的伴侶以及所有的家庭。

(中時 )