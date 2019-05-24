RADO副總經理唐震勤（左起）、GEORG JENSEN總經理張正勳、MONTBLANC總經理丁祖蓉、活動大使炎亞綸、遠東百貨總經理徐雪芳、LONGINES副總經理范瑞紅、Grand Seiko總經理前田健一出席表展開幕。（台中大遠百提供）

台中大遠百「萬寶龍Star Legacy系列單臂懸浮外置框架陀飛輪腕錶-二次世界大戰表」，306萬5000元。（台中大遠百提供）

看好中部地區精品消費潛力，台中大遠百24日至6月4日舉辦聯合品牌腕表展，集結GEORG JENSEN喬治傑生、GRAND SEIKO、LONGINES浪琴表、MONTBLANC萬寶龍、RADO雷達表5個品牌，共計展出50支、總價逾2000萬元的表款。

並邀請積極耕耘時尚圈的炎亞綸擔任活動大使，顯見對精品貴客看重的程度。炎亞綸在活動中近距離為VIP展示表款、分享配表時尚觀點，且與粉絲體驗鐘表VR互動。

這次表展透過「雋永傳承、經典工藝、智能未來」3大主題介紹製表工藝，其中，MONTBLANC萬寶龍Star Legacy系列單臂懸浮外置框架陀飛輪腕表，全台限量1支，首度中部於曝光，價值達306萬5500元，是所有展品之最。

活動期間5個參展品牌同步提供鑑賞與茶會等禮賓服務，累計消費滿20萬元送1張日月行館住宿券、滿50萬元送1只RIMOWA行李箱。台中大遠百也推出卡好康促銷活動，期間指定銀行卡刷百貨服飾單筆滿3000送300、國際精品／大家電單筆滿1萬元送400元，且全館萬元以上客單加碼贈送，單筆分期刷滿1萬元加送100元、3萬元加送300元，期望藉由活動和優惠挹注第2季業績。

(中時 )