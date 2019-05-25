NEVER STOP BETTING ON YOURSELF! pic.twitter.com/FEitpKwEVe — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年5月24日

先前表現低迷飽受批評，更被認定占走林書豪上場時間的暴龍替補後衛范維利特，終在東區冠軍賽G5迎來爆發，成為隊史首位替補投進7顆三分球的人，更難得的是，為了迎接兒子誕生，他竟然連5天趕往不同城市出賽兼探親！

根據暴龍隨隊記者李文伯格報導，范維利特20日在多倫多參加打到2OT的東區冠軍賽G3，21日趕往伊利諾州羅克福德迎接兒子的誕生，22日再坐飛機飛回多倫多打G4，23日飛往密爾瓦基，且開90分鐘的車程前往羅克福德陪伴妻兒。

范維利特接著24日開車回到密爾瓦基備戰G5，結果他打了37分鐘，攻下全隊次高21分，幫助暴龍取得3比2聽牌，其實正確來說，他應該算是連6天奔波不同城市，因為才打完G5，暴龍全隊馬上就又搭機返回多倫多備戰G6了。

賽後談到自己如何擺脫先前低潮，范維利特一臉無奈表示，「我整晚沒睡，我生太多小孩了，只能上場把情緒發洩出來。原本兒子預產期是31日，但我的大女兒也是早產一周，所以我早就預期老婆快生了，果然周一晚上就生了。」

「任何有過孩子的人都知道，經歷這些事情，我根本沒法好好睡覺，」范維利特說，「我不會把自己出色表現都歸功於兒子的誕生，但他可能幫了我一些。」

(中時電子報)