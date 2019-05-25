No Greek in the playoff diet pic.twitter.com/NIx1AcC8pQ — Toronto Raptors (@Raptors) 2019年5月24日

面對本季首次吞下3連敗，就在東區冠軍賽的重要關頭發生，公鹿總教練布登豪瑟G5賽後找了一個最完美的輸球藉口，就是強調「字母哥」阿提托康波下半場不慎扭傷腳踝，卻因場上局勢太過緊張，根本沒機會把字母哥換下場治療！

「在下半場1次後場防守時，阿提托康波扭傷了腳踝，且在比賽最後幾分鐘始終沒有喘息機會，」布登豪瑟表示，「他看起來很痛苦，不能靈活地移動，因此我們在進攻時，只能讓其他球員更多參與，但當他痛苦紓解後，他會回來的。」

阿提托康波24日在防守暴龍明星前鋒里歐納德時付出不小代價，上半場他就被里歐納德抓傷臉頰，連自己流血都不知道，至於布登豪瑟口中的扭傷，應該就是發生在最後關頭，他跟里歐納德爭搶籃板球時，自己不小心扭到了腳踝。

不管阿提托康波的扭傷程度，是否如同布登豪瑟說的那麼嚴重，距離26日東區冠軍賽G6開打時間所剩不多，比起擔憂自己的腳踝傷勢，字母哥更需想盡辦法把東區冠軍賽戰局扳平，且拖進搶七大戰，無論如何他在G6都非打不可。

(中時電子報)