李天翔離開TVB後，考慮當健身教練。(取自李天翔IG)

香港男星李天翔入行20多年來，多在港劇飾演反派成名，還有著TVB「御用強姦犯」的封號，包括《鳳凰四重奏》姚子羚、《金石良緣》鍾嘉欣、《銀樓金粉》胡定欣、《張保仔》的陳凱琳等電視台一線女星都遭過他毒手。而李天翔今年2月突然宣布即將離開TVB，直到近日與前東家合約到期，他才終於鬆口離開原因。

42歲李天翔與前東家TVB合作長達24年，等於他整個演藝生涯都是在TVB度過，為何他最終決定不與TVB續約，原因令人好奇。對此李天翔接受港媒《香港01》專訪時，坦言離開公司後，不僅沒太多打算亦沒後路走，但他會這樣做是為了將來著想。

李天翔認為自己年紀不小了，雖然公司希望他續約，還要幫他加薪，但他如果再多簽幾年，都40好幾歲，到時再出去找其他工作，可能公司也不會用，所以乾脆全力一搏，「如果演藝圈事業沒發展，起碼可以快速轉行。」

不過李天翔也透露另一個讓他決定離開公司的辛酸原因，那就是薪水。他說自己已經算是很幸運的人，每年與TVB續約都有加薪，但薪水真的不高。而本身有健身教練執照的他，也透露想把健身興趣變成專業，但現在演藝圈事業還是他的第一選擇。

(中時電子報)