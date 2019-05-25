新加坡開國總理李光耀的孫子、現任總理李顯龍的姪子李桓武（Li Huanwu）在5月24日與他的男友Yirui Heng(韓易瑞，音譯)在南非結婚，IG網上有兩人的公開合照，並寫道「我今天嫁給了我的靈魂伴侶。期待與他一起度過一生。」

李桓武是李光耀二兒子李顯陽之子，他目前擔任公司經理，他的伴侶韓易瑞 則是獸醫。兩人選擇在准許同性結婚的南非登記結婚，兩人的照片位置標記為開普敦。

李桓武今天早些時候於臉書上公布一系列的照片，有多張兩人深情對視的影像，還以及一張狗狗鼻子上，有他們的結婚戒指。

李桓武將戒指放在狗狗鼻子上。(圖/李桓武臉書)

去年6月，李桓武與韓參加新加坡的出櫃活動(Out out)時，李桓武作為LGBT社區成員公開露面，他希望自己的示範，能夠使LGBT的家人能夠鼓勵、接受和支持多元性向。

李光耀在世，似乎已知道孫子的傾向，海峽時報的記者曾詢問他：「如果你的孫子告訴你，是同性戀者，你有何感想？」李光耀的回答是：「那就是人生。他們生來就有那種基因，有什麽辦法？」李光耀也引述不喜歡同性戀的美國前副總統錢尼的例子，當他面對自己的女兒是同性戀時的反應：「我還是愛她。」

許多網友在李桓武的臉書，以及韓的IG，都留下了各種祝賀，也顯示社會對LGBT的接受程度相當提升。

(中時電子報)