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繼「雷公太極」創始人魏雷慘遭「格鬥狂人」徐曉冬爆打後，又有「點穴大師」的呂剛嗆聲並挑戰，卻在短短47秒就被KO慘敗，還被打成豬頭，滿臉是血，事後呂剛接受媒體訪問時，表示自己是因太輕敵慘敗，讓網友笑翻。

這場比賽起因在於「點穴大師」呂剛稱自己除了是詠春拳及兩儀拳大師外，更擅長各種兵器，還是葉問的徒孫，乃當代最強實戰派武術家，並抨擊徐曉冬比賽都是「假打」，讓徐曉冬氣不過，兩人從2月開始就不斷互嗆叫囂。

本月18日，兩人在新疆進行這場格鬥大賽，沒想到比賽才剛開始就一面倒，變成徐曉冬單方面的痛毆，呂剛被打得毫無還手之力，裁判更三度介入阻止徐曉冬出拳。最終在比賽47秒時，徐曉冬一記猛拳打斷了呂剛鼻樑，讓呂剛當場血流如注、倒地不起，送醫急救，裁判當場宣布比賽結束。

呂剛事後接受訪問時，表示自己只是太輕敵，想說以徐曉冬的技術，自己只需做些被動防守，接著秀出一些例如詠春的傳統武術招式，就能輕鬆擊敗對方。網友也紛紛大笑「怎麼還不服輸啊」、「我敖整夜你只撐40秒還敢放大話」、「笑死，你連手都沒還」、「被打成豬頭了還敢說」、「你是被抬出場的耶」。

(中時電子報)