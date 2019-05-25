高雄市長韓國瑜對2020表態「Yes I Do」後，親韓人士昨透露，在全台基層串連下，韓首場總統初選造勢「決戰2020．贏回台灣」，確定將號召10萬人，於6月1日總統府前凱道舉行，目前韓本人已允諾出席。該人士說，這不僅是要替藍營打造大團結的起手式，更是翻轉台灣的起點。

韓國瑜鬆口願角逐2020後，近期就傳出中部韓粉準備在6月22日在台中舉辦挺韓大會；在此之前，因韓流快速擴張，首場韓國瑜初選大造勢已敲定6月1日登場，且定名為「決戰2020．贏回台灣」。

親韓人士指出，2020這一仗國民黨若沒能打好，台灣必將繼續向下沉淪，無論是兩岸、經濟、產業、教育等各方面問題，都將在民進黨政府意識形態下走入更難解的僵局。

「看到韓流受到狙擊，我們在基層的確看到人民有很深的無奈，所以這場大造勢其實是來自草根的發動！」親韓人士說，當韓國瑜表態選總統後，對他的攻擊從此暴增，就連在議會質詢時，韓對高雄市政明明有完整論述，結果卻被刻意扭曲，「一個翻白眼，就把韓國瑜對於國家、經濟的主張全部抹煞，這難道是民眾想看到的嗎？」

因此，在韓粉、企業界、地方社團、宗教界等團體的串連下，決定趕在6月1日替韓國瑜舉辦首場造勢大會。該人士說，發起造勢的主要力量就是來自庶民，跟政黨沒有直接關係；「韓流代表的庶民力量有多大，相信在這一天就會展現在台灣人面前。」

據了解，「決戰2020．贏回台灣」造勢大會，目前規劃韓將在庶民代表陪伴下，由150位旗手開道進場，包括藍營立委、市議員、企業界代表也都將到場，在不刻意進行政黨動員的情況下，預估將湧入10萬人到場。

親韓人士透露，從去年1124贏得高雄市長選舉後，韓國瑜一路走來，確實深深體悟到高雄面臨的困境，若沒有更大的資源與能量確實很難全面提升；因此，即便近期他受到極大壓力，但為避免台灣繼續重北輕南，韓已做好準備要奮戰到底。

「台灣不能再向下沉淪！」該人士強調，韓國瑜能不能帶領國民黨贏得2020，已讓藍營基層陷入集體焦慮，為終止蔡政府繼續荒唐執政，6月1日不僅是韓國瑜首場總統初選造勢，更將是翻轉台灣命運的起點。

(中時 )