代表民心思變的「韓流」，去年為國民黨打下15席縣巿長江山，現在卻遭逢內憂外患，既有黨內紛擾，還有綠白步步進逼，2020的中華民國生死保衛戰再不重振旗鼓，去年對手「搶菜攤、丟江山」，明年國民黨可能奉還江山。

韓國瑜曾說過，「韓流」不是他個人，而是代表民心思變，民進黨在蔡英文政府執政下，各行各業怨聲載道，韓國瑜只是扮演東風的角色，「東西賣得出去、人進得來，高雄發大財」，簡單的庶民語言，攪動韓流崛起。

因為韓國瑜的1人救全黨，國民黨在去年選戰攻城掠地，一舉席捲15縣巿長，韓在當選高雄巿長後，喊出的「台灣安全，人民有錢」8字金句，更如警鐘，提醒國人2020是中華民國生死保衛戰，也唯有台灣好，高雄才能更好。

但這樣憂國憂民的正當性，卻慘遭黨內同志槍口對內，綠營還有柯粉，更像找到破口，藉由高雄巿議會，及側翼粉專一輪猛攻，將韓流打成黑流，代表民心思變的韓流岌岌可危，如再不重新整隊，2020恐將提前出局。

其實挺韓國瑜不是挺他個人，挺的是平民百姓自己。因為蔡政府執政3年，不僅民不聊生，兩岸關係更陷入急凍，如果不能重回九二共識軸線上，未來的中華民國，既不統一又不能台獨，真的是置2300萬人何去何從？

現在的庶民是時候發出心聲，講出心裡的話，唯有庶民總統，才能團結台灣。為了中華民國生死存亡，絕不能因為自亂陣腳，將好不容易打下的江山再讓出去，要贏回台灣，就要從決戰2020，重新找回韓流。

(中時 )