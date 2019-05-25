蔡英文總統就任滿3週年在總統府舉行記者會，訴說3年來的委屈，指她為了年改，忍受3年的謾罵，前瞻計畫也曾被很多人罵得一無是處。媒體人吳子嘉直指，老百姓不理解她，2020她就不可能勝選了，

蔡總統訴說委屈，委屈是一種抱怨的心態，從沒聽過偉大領導人在抱怨，等於蔡在520跟全國民眾承認她是無能的總統，委屈的內容更匪夷所思，她認為老百姓不領情、不理解她，行有不得，反求諸己，蔡英文卻不是如此，先怪老百姓。

吳子嘉指出，蔡英文認為改革不被理解，宣傳預算在她手上，溝通出了問題，是她的問題，她最大的問題就是沒有同理心，她出身富家小姐，長期以來她和人的相處，無法苦民所苦，她無法理解老百姓的想法，老百姓也不理解她的想法，雙方無法溝通，所以蔡英文之前的民調一直下滑。

美麗島電子報董事長吳子嘉在《RJ Show》點出，蔡英文做那麼多事情，結果無法取得老百姓的理解 這個現象如果真的存在的話，2020年，她就不可能勝選了，因為老百姓不理解她。

(中時電子報)