今天（２４日）臺灣附近水氣仍多，東半部地區不時會有局部短暫陣雨，西半部則大多為多雲到晴，局部地區午後會有短暫雷陣雨，其中在中部以北偏向於山區及近山區平地，而南部除山區外，大部分的平地也都有機會出現午後雷雨，特別是各地山區及南部地區午後會有局部大雨發生的機率。溫度方面，西半部高溫約３１至３３度，東半部則在２７、２８度。

今天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；高屏空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；北部、竹苗、中部及雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，桃園至苗栗沿海地區短時間可能達紅色警示等級，中部空品區近山區午後臭氧亦可能達紅色警示等級。天氣風險公司提醒，周日前是西半部空氣品質最差的時間，太劇烈的活動像是登山、慢跑等等的活動最好等空氣品質好一點的時候再進行。

氣象局指出，下週二（２８日）清晨左右鋒面將逐漸由北往南通過臺灣地區，西半部及東北部地區容易有短暫陣雨或雷雨，並且有短時強降雨的機率，至於其他地區也會有局部短暫陣雨或雷雨；下週三（２９日）鋒面南移至巴士海峽，中南部及東半部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，提醒大家，鋒面影響期間易有局部較大雨勢發生的機率，請多留意；下週二、下週三鋒面通過後，東北風也會增強，北部及東北部又將再度轉涼，早晚低溫約１９、２０度，白天高溫則在２３到２５度，整天感受舒適至偏涼，中南部氣溫約在２２至２８度之間，花東則在２３至２７度左右。

(中時電子報)