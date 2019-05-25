@中國時報

●高雄市長韓國瑜對2020表態「Yes I Do」後，親韓人士昨透露，在全台基層串聯下，韓首場總統初選造勢「決戰2020．贏回台灣」，確定將號召10萬人，於6月1日總統府前凱道舉行，目前韓本人已允諾出席。該人士說，這不僅是要替藍營打造大團結的起手式，更是翻轉台灣的起點。

●同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》昨正式上路，首日共有526對新人登記結婚，共同寫下亞洲第一紀錄。內政部統計，新北市辦理同婚人數最多，共117對登記。不過，反對同性婚姻立場鮮明的安定力量也宣布組黨，進軍2020立委選舉，宣示「從家庭贏回台灣」。

●陸美貿易戰對台衝擊浮現！據財政部統計，不僅對大陸及香港出口連6黑，工研院IEKCQM最新發布台灣製造業景氣展望預測，也大幅下調2019年製造業成長預測至0.02%，較上季下修達1.56個百分點。

●國際貨幣基金組織（IMF）於華府當地時間23日公布一項研究發現，在陸美貿易戰中，美國對大陸商品徵收的關稅「幾乎全部」由美國進口商承擔。

@旺報

●中美貿易戰當頭，大陸官方近日除在《央視》密集重播「抗美援朝」舊片，凝聚民眾向心力，位於西長安街上的「軍事博物館」也成為愛國宣傳的最佳場所。大陸文化傳播學者直言，貿易戰雖有衝擊，但在大陸官方講好「中國故事」及接連主辦國際性論壇後，對於團結民眾也發揮一定功效。

●一國的軍事實力如何，部分取決於其戰爭動員的能力有多強。當年汶川地震，大陸動員16萬名解放軍，僅耗費3天就已全數抵達災區；更有外國媒體分析，一遇戰事，大陸幾周內就可迅速動員3000萬民兵，徵調近20萬艘民用船隻投入戰爭，以及4億工人及其廠家轉為軍工生產，戰爭動員能力堪稱全球第一。

●中美貿易戰打得火熱，北京帝都市井小民反應雖然不一，但如何團結一致對外，則成為大陸民眾最大公約數。或許是受到貿戰激發愛國心的影響，記者實地走訪天安門廣場一趟，不時可見民眾手持大陸國旗揮舞，甚至向天安門城樓上的毛澤東像敬禮；迎風飄揚的五星旗儼然成為「團結」的最佳象徵。

●面對貿易戰再起，華為手機銷售影響如何？走訪一趟華為及蘋果手機專賣店或許最清楚。雖然大陸屬於華為「主場」，地鐵站也四處可見華為廣告，但似乎大陸消費者未受貿戰影響，位於三里屯的蘋果專賣店，仍舊吸引不少大陸民眾上門採買。

@工商時報

●中美貿易第十一輪協商破局至今已三周，最快中美兩國領導人將在6月底G20高峰會上會面，在此之前中美兩國消息會持續干擾股市，台股仍以防守操作為主，包括統一等15檔強出頭股，可望發揮穩定軍心作用。

●美方對華為採取重壓手段，為中美貿易談判前景投下震撼彈後，美國總統川普率先對中方「梭哈」（Show Hand）。川普周四（23日）在白宮向記者表示，儘管就美國國家安全而言，「華為非常危險」，不過他仍願意在中美貿易協議中將華為納入其中。

●不堪黨內逼宮及在野黨封殺脫歐協議的交相夾擊，英國首相梅伊24日在唐寧街10號官邸前哽咽宣布，6月7日正式辭去黨魁及首相職務。梅伊黯然下台後，保守黨內將掀起激烈的黨魁之爭，繼位者料在脫歐立場上更趨強硬，恐升高與歐盟的對峙，提前大選的機率也大增。

●今年5月23日到26日的歐洲議會選舉，被仍在進行式的英國脫歐諸多訊息所淹沒，並沒有得到應有的重視。由於歐洲議會（European Parliament）是歐盟的立法部門裡面，唯一直接讓民眾投票、每任5年的選舉產生，在德國總理梅克爾宣布黨內交棒，確定兩年後任滿，法國總統馬克宏施政遭遇重大挑戰之...

(中時電子報)