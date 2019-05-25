勇士隊杜蘭特(Kevin Durant)的右小腿傷勢比預期嚴重，只是在總冠軍賽開打前他可以休養整整1周，這讓他有更多時間可以在網路打口水戰。杜蘭特跟別人不一樣，他非常積極參與網路論戰，這一般都是球迷才會做的事，他的癖好簡直跟總統川普有點像。

杜蘭特向媒體解釋：「因為我有資格。我是一個擁有社群帳號的人類，我有資格在網路提出我在政治、廚藝、音樂方面的見解，只是我專注於我熟悉的領域，就是籃球。」

至於開分身帳號為自己護航的事件(2017年)，杜蘭特澄清說：「我有資格評論籃球，所以我會加入討論，特別是有關我個人的話題，並且指出大家的錯誤見解。我不是害怕別人談論我，我單純是對這些話題有興趣。」

現在杜蘭特有冠軍戒在手，他更有資格了，完全不需要繞著彎為自己辯護。球評布洛沙(Chris Broussard)敢批評他？杜蘭特直接回嗆：「跟你很熟嗎？你連我的電話號碼都沒有。」有個無名的小球迷認為他應該像詹姆斯那樣獨力扛起球隊，杜蘭特也親自回文：「半桶水，不懂裝懂。」就連NBA遊戲2K給他的評價「太低」(戰力97)，他都有話說。如果杜蘭特最後轉投他隊，屆時還會有更多辛辣的網路口水戰可看。

(中時電子報)