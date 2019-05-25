知名節目主持人「阿娟」陳斐娟，年初離開三立後重返老東家東森，並開闢全新談話節目《這！不是新聞》，不過卻傳出插曲，那就是名嘴許聖梅因為跳槽她的節目而被其他節目封殺，對此陳斐娟反認有此事，並澄清有適合議題任何來賓都可來上節目。

陳斐娟全新談話節目《這！不是新聞》，籌備歷經近3個月才正式與大家見面，不過程卻屢爆出節目卡關、封殺來賓等傳言，對此她解釋節目從3月開始籌劃、設計、測試，加上棚景製都需要時間，可能推出時間比預期晚才被誤會，至於傳出名嘴許聖梅為了跳槽到《這！不是新聞》才遭封殺，陳斐娟表示許聖梅早已澄清說不是了，至於未來若有適合議題，不排除邀她上節目的可能。

對於傳出回歸老東家，因此踩死昔日老搭檔廖慶學的節目，廖慶學也現身記者會獻花打破傳聞，並且再三強調：「沒被踩死」，而陳斐娟也表示未來節目走向就會堅守三原則，分別是「不做me too，一定要創新」、「不為意識形態服務」、「不會對不起投資人、坑殺散戶」。

(中時電子報)