台南市武聖路一家《金桔先生》果汁店，不但零售瓶裝金桔原汁與檸檬原汁，還是台南主要一線杯裝果汁店的中盤商，供應超過200家手搖飲料店，老闆黃先生在屏東租地大量種植檸檬與金桔，從種植、生產到販售，用一條龍的產銷過程，穩定利潤。

這家《金桔先生》店面看來雖不起眼，供貨能力卻相當驚人，下游廠商高達200多家，他們從屏東進貨，自己榨汁，自己販售，每年可消耗8到10噸的金桔，30噸至50噸的檸檬。

《金桔先生》老闆黃先生表示，金桔檸檬四季皆能生產，只是恩為氣候與緯度不同，各產地的收成量不同，但他們選在比較適合金桔與檸檬生長的屏東鹽埔與大樹承租農地，自己種植，最大不同是產銷供貨穩定，從上游到下游，種植、生產到販售，一條龍式運作，販售的原汁不但都是從新鮮的果實榨出，且能穩定的供貨。

《金桔先生》不但是台南市主要的金桔檸檬中盤商，好處是民眾也可以單瓶零買，買原汁回家自己調合，喝到最新鮮的金桔檸檬汁。

店名：金桔先生

地址：台南市武聖路168號

電話：06-2505366

營業時間：上午8：30到下午5：30

公休：周日

售價：金桔原汁每瓶90元，檸檬原汁每瓶80元

(中時 )