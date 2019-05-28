《台中–預發》校犬「北新」，不易與學童玩在一塊兒，天生性格嚴肅，適合擔任校園警衛犬工作，見到陌生人及爬牆翹課學生，立即警戒狂吠，通知校方人員查看，相當機伶。（張妍溱攝）

台中市北屯區北新國中校犬「北新」，平日除協助校園警衛巡視校園，並看守校門口，盡忠職守，為學校裡的成員；因「北新」14歲資深狗齡，校方尋覓米克斯犬傳承，「小學妹」黑皮跟著學長學習巡邏，為校園安全把關。

「自己來應徵！」，北新國中校長徐吉春說，「北新」是隻公的米克斯犬，2歲流浪到校園，當時骨瘦如柴、很飢餓，學校體育組長朱仕盟發現，引導牠進入警衛室，給水及供應食物餵食，因「北新」警覺性高，於是當場拍板定案，讓牠當警衛犬，一待就是14年。

體育組長朱仕盟發揮愛心，自掏腰包帶著「北新」去植入晶片、結紮，定期提供飼料，他笑說自己是「北新」的養父，用心照料，有學生放假返校主動幫牠洗澡，「北新」漸漸融入學校生活，更成為校園的一員。

學校警衛陳志忠說，「北新」很嚴肅不會跟學生玩，但盡忠職守，遇陌生人或爬牆翹課學生，會立即狂吠警戒，嚇得學生都不敢翹課，但認得穿制服進校門口的學生及學校老師；目前「北新」年長，行動趨於緩慢，白天陪他巡視校園，晚上則由2歲「小學妹」黑皮接班，一起承擔守護校園的工作。

(中時 )