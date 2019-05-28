樹德科大通識教育學院曾宗德院長率中文組教師主辦的「2019樹德科技大學文藝創作獎」評選27日出爐，共有14名同學獲獎。散文組初選有153件、決選出27件；報導文學組初選有69件、決選出17件，再經過第3階段評選出優勝作品。

報導文學類第1名《『籠』的傳人—黃重慶》由林義翔、黃瑜辰、鄭安育3人創作，第2名劉家吟《因「風」而起》、第三名杜秉儒、勞婕羚、劉又任、陳宗儒、黃彥翔5人創作《為流浪動物無悔的付出—徐園長護生園的姊弟》。

獲得報導文學類第1名的林義翔、黃瑜辰、鄭安育3人，感謝黃重慶老闆讓團隊更加了解竹蒸籠的行業與歷史，以及劉幼嫻老師的指導，透過採訪與實作體驗，了解各行各業的辛苦與奮鬥中的堅持，都須要時間淬練，才能開花結果。

散文組第1名《去看一次春天的海》學生陳雅晴，她特別感謝陳猷青老師的鼓勵，內容是她在不尋常的三月與海邊的心情寫照，表達自己、也做自己，她很享受用文字表達自己的真性情。

校方表示，該校通識學院文藝創作獎始自2015年，董事方大和女士為紀念其夫婿尹雪曼教授與樹德科大的情誼，延續熱心教育、關懷社會，以及愛好文藝精神，捐贈尹雪曼教授紀念獎學金5萬元，獎勵學生從事文學創作，提升文學素養，培養豐富的生命情懷。

(旺報 )