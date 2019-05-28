高雄國民市場「雲家檸檬大王」傳承3代屹立不搖，金桔檸檬汁成為人氣不墜飲品。（柯宗緯攝）

高雄國民市場「雲家檸檬大王」，第二代傳人雲復泰（左）有特別的祕訣，成就一杯杯黃金比例金桔檸檬汁。（柯宗緯攝）

高雄國民市場「雲家檸檬大王」，嚴選屏東檸檬，還需挑選、清洗外皮、浸泡，去除農藥殘留疑慮。（柯宗緯攝）

高雄國民市場「雲家檸檬大王」，第二代傳人雲復泰有特別的祕訣，成就一杯杯黃金比例金桔檸檬汁。（柯宗緯攝）

高雄國民市場「雲家檸檬大王」，開業逾半世紀，傳承3代，累積不少死忠老客戶。嚴選屏東土檸檬及新鮮金桔，加入自家熬煮砂糖，以黃金比例調製而成金桔檸檬汁，炎炎夏日來上一杯，清涼解渴又消暑，是不少高雄人的心頭好。

第一代創始人雲利禎從街邊攤起家，在國民市場賣特製金桔檸檬汁，名聲遠近馳名，後來交棒給第二、第三代，目前兄弟分家，以半個月輪班一次經營，口味基本上雷同，但死忠顧客各有所好，特別以第二代的雲復泰經營時，生意特別好。

雲復泰透露，打從16、17歲時，就跟隨父親身旁顧攤子，嘴巴相當利，能夠一口辨別酸度、甜度，是否能達成他心中的黃金比例。一般來說，檸檬與金桔比例為2比1，再以自家熬煮的特砂糖調配，喝來酸酸甜甜，不帶苦澀，甜度控制在10度左右。

金桔檸檬汁看似簡單調配，但其實除靠豐富經驗外，更需要「勤」。雲復泰這麼說，由於飲料放在壓克力的大腳桶內，雖然有冰塊保溫，但隨著時間流逝，口味會越來越稀釋，得三不五時試試味道，依情況加入金桔或檸檬，保有絕佳風味。

雲復泰透露，檸檬是選用屏東九如、里港一帶的土檸檬，先幾經挑選後，再一一刷洗外皮，浸泡個半天，去除農藥殘留疑慮；金黃色的果肉熟度夠，連同皮一起軋汁，夏天1天可用上200斤檸檬，堅持當天現賣現榨，成就一杯杯口味濃醇的金桔檸檬汁。

店名：雲家檸檬大王

地址：高雄市苓雅區青年一路163-9號

電話：（07）3345661、0916996554（雲高慶）

營業時間：上午8點至下午9點，無特定公休

售價：小杯25元、中杯35元、大杯50元、瓶裝70元、大瓶裝140元

(中時 )