美國總統川普25日抵達日本訪問，日本首相安倍晉三26日上午招待川普打高爾夫球、下午觀看大相撲比賽，晚間再享用日本美食「爐端燒」，吃喝玩樂樣樣來，被美國媒體嘲諷幾乎像觀光客度過一天。

川普25日傍晚和夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）搭乘總統專機空軍一號抵達日本東京羽田機場，展開4天3夜訪問，是日本進入令和新年代首位到訪的國賓。川普更得意表示，「在全球所有國家中，我是日本200多年來以最盛大儀式歡迎的貴賓」。

綜合外電報導，日本此行給足川普面子，除了天皇夫婦親自接待、安倍晉三陪打高爾夫、觀看相撲之外，警視廳和地方警察更在川普所到之處投入約2.5萬名警力維安，創下紀錄。

天皇夫婦親自接待川普夫婦訪日。（美聯社）

川普夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）與安倍夫人安倍昭惠一同觀賞日本傳統舞蹈。（美聯社）

日本讀賣新聞報導，安倍夫婦26日晚間招待川普夫婦到東京都六本木「爐端燒」名店「六本木田舍家 東店」用餐。本來日本政府在安排用餐地點時，也曾考慮在牛排館，但考量「如果全都是肉，川普可能也會吃膩吧」，所以最後選擇爐端燒。

安倍招待川普夫婦到東京都六本木「爐端燒」名店，品嘗了沙拉、串烤嫩雞、和牛牛排等料理。（路透社）

安倍夫婦與川普夫婦都坐在吧檯席，店員使用特製的長飯勺遞上第一道菜餚「奶油馬鈴薯」，接下盤子的川普笑說，「這是一個很棒的夜晚」；安倍則希望在輕鬆舒適的氣氛下交換意見。川普當晚還品嘗了沙拉、串烤嫩雞、和牛牛排、香草冰淇淋等料理。27日晚接受日皇德仁伉儷宮中晚宴款待時，又品嘗了比目魚料理、牛排等全餐。宴會中，安排演奏與美國有淵源的樂曲。

美國華盛頓郵報網路版，報導川普在高爾夫球場跟安倍拿手機自拍，又到東京都六本木名店吃爐端燒，開心享用和牛牛排的樣子，並以「川普幾乎像個觀光客般度過一天」嘲諷。德國之聲報導指出，憑藉這些特別高規格的招待，安倍的策略就是努力滿足川普的自戀，希望贏得他的好感，從而加強東京與華盛頓之間的聯盟。

安倍與川普舉行一對一會談，鞏固美日同盟關係。（美聯社）

不過，川普此行重頭戲主要仍以鞏固美日同盟為主軸，並在同盟關係下討論包括北韓問題等國際社會正面臨的各項課題，並接見了遭北韓綁架的日本人家屬，及針對美日貿易問題及20國集團（G20）領袖峰會等問題。安倍也與川普也進行只加上傳譯人員的對談、雙方幕僚會談，以及邊用餐邊交換意見的「工作午餐」。

(中時電子報)