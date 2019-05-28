美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）即便到友邦出訪，荒謬流言仍如影隨形，她隨美國總統川普赴日訪問之際，媒體及網友又再度冷飯熱炒，稱現在陪在川普身旁的並非梅蘭妮亞本人，而是替身；此外，梅蘭妮亞26日陪同川普觀看相撲比賽時，一臉困惑的僵硬表情也再次引發網友熱議。

日本首相安倍晉三26日招待美國總統川普與夫人梅蘭妮亞觀看相撲比賽，梅蘭妮亞一臉僵硬的表情引發網友熱議。

川普與夫人梅蘭妮亞25日搭乘空軍一號出訪日本，在此之前，美國網友因為一段梅蘭妮亞一身黑、戴墨鏡向陣亡美軍將士獻花致敬的影片，爭論當天出席的是替身而非梅蘭妮亞本人，網友熱議隨後也變成媒體報導素材。

梅蘭妮亞是替身的謠言也不是頭一次傳出，今年4月，相關流言已經傳得沸沸揚揚，據了解，之所以會有這樣奇怪的言論傳出，是因為網友比對了不同場合梅蘭妮亞的裝扮，在特定場合中她會戴墨鏡出席，網友仔細對照後發現此時梅蘭妮亞的鼻子不若先前尖挺，髮型也不講究，認定梅蘭妮亞戴墨鏡時應該都是替身，甚至有人說川普此次出訪日本，陪在身邊的也是替身，非第一夫人本人。

針對這樣奇怪的謠言，梅蘭妮亞發言人葛莉向（Stephanie Grisham）駁斥傳聞可笑，她無奈反問為什麼焦點總會落在這類無稽之談的事情上面。

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞26日搭乘空軍一號抵達東京，梅蘭妮亞步下飛機時臉上戴著墨鏡。（圖／美聯社）
美國總統川普與夫人梅蘭妮亞26日搭乘空軍一號抵達東京，梅蘭妮亞步下飛機時臉上戴著墨鏡。（圖／美聯社）

不過美國網友關注的焦點還不只這一樁，26日下午，日本首相安倍晉三偕同夫人安倍昭惠招待川普夫婦觀賞相撲比賽時，相較於安倍昭惠的放鬆、喜悅神情，梅蘭妮亞一臉僵硬的表情再度引發熱議，英國《每日快報》（Daily Express）更直接以「梅蘭妮亞看起很困惑」（Melania Trump looks BAFFLED）斗大標題報導，有網友回應她看起來很不享受比賽，更有毒舌網友指她會出席只是為了川普。

此外，為了因應安倍夫婦、川普夫婦到來，周日的相撲比賽中途還因此中斷，讓兩夫妻入座觀賞，一名現場觀賞民眾向媒體抱怨比賽中途喊停很糟，同時因為安全考量，當天館內提供的飲料也和往常不同。

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞出訪日本，日本首相安倍晉三招待川普夫婦看相撲比賽，梅蘭妮亞一臉僵硬的表情引發網友熱議。（圖／路透社）
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞出訪日本，日本首相安倍晉三招待川普夫婦看相撲比賽，梅蘭妮亞一臉僵硬的表情引發網友熱議。（圖／路透社）

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞出訪日本，日本首相安倍晉三招待川普夫婦看相撲比賽，梅蘭妮亞一臉僵硬的表情引發網友熱議。（圖／美聯社）
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞出訪日本，日本首相安倍晉三招待川普夫婦看相撲比賽，梅蘭妮亞一臉僵硬的表情引發網友熱議。（圖／美聯社）

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞出訪日本，日本首相安倍晉三招待川普夫婦看相撲比賽，梅蘭妮亞一臉僵硬的表情引發網友熱議。（圖／美聯社）
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞出訪日本，日本首相安倍晉三招待川普夫婦看相撲比賽，梅蘭妮亞一臉僵硬的表情引發網友熱議。（圖／美聯社）

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞出訪日本，日本首相安倍晉三招待川普夫婦看相撲比賽，梅蘭妮亞一臉僵硬的表情和安倍昭惠形成強烈對比。（圖／美聯社）
美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞出訪日本，日本首相安倍晉三招待川普夫婦看相撲比賽，梅蘭妮亞一臉僵硬的表情和安倍昭惠形成強烈對比。（圖／美聯社）

文章來源：Melania Trump looks BAFFLED as she watches sumo wrestling with Donald in Japan
文章來源：Melania Trump 'body double' theory reignites after release of new video
文章來源：New VIDEO Jolts 'Melania Trump Body Double' Conspiracy Theory Online

(中時電子報)

#川普 #梅蘭妮亞 #日本 #相撲