美國第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）即便到友邦出訪，荒謬流言仍如影隨形，她隨美國總統川普赴日訪問之際，媒體及網友又再度冷飯熱炒，稱現在陪在川普身旁的並非梅蘭妮亞本人，而是替身；此外，梅蘭妮亞26日陪同川普觀看相撲比賽時，一臉困惑的僵硬表情也再次引發網友熱議。

日本首相安倍晉三26日招待美國總統川普與夫人梅蘭妮亞觀看相撲比賽，梅蘭妮亞一臉僵硬的表情引發網友熱議。

川普與夫人梅蘭妮亞25日搭乘空軍一號出訪日本，在此之前，美國網友因為一段梅蘭妮亞一身黑、戴墨鏡向陣亡美軍將士獻花致敬的影片，爭論當天出席的是替身而非梅蘭妮亞本人，網友熱議隨後也變成媒體報導素材。

梅蘭妮亞是替身的謠言也不是頭一次傳出，今年4月，相關流言已經傳得沸沸揚揚，據了解，之所以會有這樣奇怪的言論傳出，是因為網友比對了不同場合梅蘭妮亞的裝扮，在特定場合中她會戴墨鏡出席，網友仔細對照後發現此時梅蘭妮亞的鼻子不若先前尖挺，髮型也不講究，認定梅蘭妮亞戴墨鏡時應該都是替身，甚至有人說川普此次出訪日本，陪在身邊的也是替身，非第一夫人本人。

It wasn't her. They have a fake body double they've used several times. It's not Melania. The picture on the left is a still from yesterday, the pic on the right is Melania. Look at the nose, Melanias is narrow and straight. The doubles is bumpy and wide. Always sunglasses. pic.twitter.com/m9QtduI34N — Mary Jane Tod (@embolina95) April 25, 2019

Is that really #melania with him?

My money is on a paid double to make the amoral con man look married to satisfy his #mataT #talibangelical 'base!' https://t.co/G6xxONlh20 — Sam (@scb1932) May 25, 2019

針對這樣奇怪的謠言，梅蘭妮亞發言人葛莉向（Stephanie Grisham）駁斥傳聞可笑，她無奈反問為什麼焦點總會落在這類無稽之談的事情上面。

美國總統川普與夫人梅蘭妮亞26日搭乘空軍一號抵達東京，梅蘭妮亞步下飛機時臉上戴著墨鏡。（圖／美聯社）

不過美國網友關注的焦點還不只這一樁，26日下午，日本首相安倍晉三偕同夫人安倍昭惠招待川普夫婦觀賞相撲比賽時，相較於安倍昭惠的放鬆、喜悅神情，梅蘭妮亞一臉僵硬的表情再度引發熱議，英國《每日快報》（Daily Express）更直接以「梅蘭妮亞看起很困惑」（Melania Trump looks BAFFLED）斗大標題報導，有網友回應她看起來很不享受比賽，更有毒舌網友指她會出席只是為了川普。

此外，為了因應安倍夫婦、川普夫婦到來，周日的相撲比賽中途還因此中斷，讓兩夫妻入座觀賞，一名現場觀賞民眾向媒體抱怨比賽中途喊停很糟，同時因為安全考量，當天館內提供的飲料也和往常不同。

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞出訪日本，日本首相安倍晉三招待川普夫婦看相撲比賽，梅蘭妮亞一臉僵硬的表情引發網友熱議。（圖／路透社）

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞出訪日本，日本首相安倍晉三招待川普夫婦看相撲比賽，梅蘭妮亞一臉僵硬的表情引發網友熱議。（圖／美聯社）

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞出訪日本，日本首相安倍晉三招待川普夫婦看相撲比賽，梅蘭妮亞一臉僵硬的表情引發網友熱議。（圖／美聯社）

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞出訪日本，日本首相安倍晉三招待川普夫婦看相撲比賽，梅蘭妮亞一臉僵硬的表情和安倍昭惠形成強烈對比。（圖／美聯社）

#Trump #SundayMorning Melania doesn't look exactly thrilled with Sumo wrestling..... pic.twitter.com/LtJkZZ0gxo — mnpact/Dave Mindeman (@newtbuster) 2019年5月26日

(中時電子報)