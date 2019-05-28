NBA總冠軍幾勝幾敗？這種結果最多

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(陳威成攝)

今年球季(2018-19)美國職籃(NBA)東、西區冠軍終於出爐，即將展開的是7戰4勝的總冠軍爭奪戰，比賽精彩萬分，台灣運彩場場提供「單場」及「場中」投注，還有「系列賽正確結果」特別項目玩法，消費者可以猜總冠軍隊伍會以「幾勝幾敗」的比賽結果勝出，玩法總共有8個選項(每隊有4個選項：4勝0敗、4勝1敗、4勝2敗及4勝3敗)。

近10年NBA總冠軍比賽結果統計。(台灣運彩提供)

有關總冠軍系列賽正確結果的預測有幾個面向可以納入考慮，首先就是「出現的頻次」，統計近10年NBA總冠軍系列賽正確結果，以「4勝1敗」出現4次的次數為最多，其次分別是「4勝3敗」的3次，「4勝2敗」的2次，至於懸殊比數「4勝0敗」的情形只有1次，也就是去年勇士與騎士的對戰，大家可以參考；其次就是「主場的優勢」，根據NBA的賽制，進入總冠軍賽的隊伍會以例行賽戰績較佳者享有多1場主場的優勢，同樣以近10年的比賽結果來看，就有高達7次是由享有多1場主場優勢的隊伍奪冠；此外，包括2隊例行賽的對戰紀錄、2隊主力球員總冠軍賽的參賽經驗以及板凳球員深度等，也是大家投注總冠軍「系列賽正確結果」時的重要參考。

總冠軍「系列賽正確結果」的預測眉角。(台灣運彩提供)

NBA現在進入1年1度最緊張刺激的總冠軍賽，大家可以好好把握本季最後可以投注的機會，除了單場、過關及場中投注外，也可以買張「系列賽正確結果」的特別項目玩法，享受「買運彩 看比賽 更精彩」的樂趣，也祝大家幸運中大獎。

(中時電子報)