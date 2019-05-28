北部有名男子與一名有夫之婦外遇多年，不過卻因為證據不足沒被判罪。逃過一劫的小王不但沒有收斂，還高調的把與人妻外遇的事情PO網，害得偷吃女的丈夫被人說三道四，還要擔心家人承受異樣眼光，人夫氣不過再向小王提出民事求償。，法官調查人妻與小王對話內容，發現2人確實互有愛意，且人妻能明確指出小王私處的特徵，因此認定2人已逾越一般朋友交往關係，判小王應賠40萬元。

ETtoday新聞雲報導，某營造廠董座與妻子結婚12年，兩人育有3子女，不過董座卻發現，原來妻子2014年就背著他偷偷跟小王在摩鐵私會，兩人也曾車震，後來董娘向丈夫坦承自己出軌，並交代小王生殖器旁的特徵。董座雖然對小王提告通姦，不過當時只因證據不足判無罪。不過小王後來把外遇董娘一事高調上傳臉書，造成營造廠董座與家人顏面盡失讓他身心俱疲，憤而對小王提出75萬元的民事賠償。

法官發現董娘與小王相互有告白確認愛意對話與親蜜合照，董娘甚至還將自己的裸照、私密部位照傳給小王。加上人妻於偵查時指出，生殖器附近有特殊疤痕，並經法庭勘驗證實，雖然小王否認越界，但法官認為，2人明顯有逾越正常男友交往，已侵害原告董座之配偶權，即使沒有抓姦在床的確切證據，這2人的言行也影響原告婚姻美滿，因此判小王應賠40萬元。

(中時電子報)