衣魚最喜歡陰暗並且潮濕的環境，平時躲在縫隙與陰暗處，所以保持明亮乾燥的環境，可以減少衣魚出現的機會。（圖/翻攝自國立自然科學博物館）

你曾有在家中見過這種外型扁長、頭尾兩端長有天線般觸鬚的小昆蟲？牠的學名稱為「衣魚」，俗稱「蠹魚」、「書蟲」或「衣蟲」。環保署表示，家中常見的衣魚，是地球上最原始的昆蟲之一，已經生存在地球3億年，宛如一個活化石，而牠是建築物濕度的「指標性生物」。

環保署公開資料顯示，衣魚（俗稱蠹魚）是終生無翅的昆蟲，在地球上已經出現約3億年。衣魚身體為銀灰色，有三條尾巴，喜歡藏身在在縫隙與陰暗處，例如衣櫃、抽屜、舊紙箱等處。喜歡吃內含澱粉或糊精的各種製品、天然或人造纖維製品、皮革製品等。

環保署表示，衣魚喜歡棲息在溫暖且相對濕度高的地方，若家中有衣魚的蹤跡出現，就表示建築物的濕度過高。衣魚是屬於夜行性昆蟲，白天很難發現它們的踨影，當搬動家俱或清掃屋內時，衣魚剛開始會保持靜止不動，受到驚擾時，會突然迅速逃離現場，尋找隱蔽而潮濕的地方躲藏。

國立自然科學博物館網站顯示，雌蟲一次可產下50至70顆卵，這些卵在室溫下大約要花30-40天的時間孵化，3至4個月後長為成蟲。牠們壽命可長達5至6年，是相對較為長壽的昆蟲。可以在不吃東西的情況下存活300天，具有強大的生命力。衣魚也可能會引發人類的過敏反應。

常見網友們PO出衣魚的照片，狂問「這是什麼蟲？要怎麼消滅牠們？」其他網友看了也會回答，「要擺些除蟲片、樟腦丸來除蟲了」、「常在家裡看到它」、「自從家中裝潢後，就三不五時在木作的區域發現有這種蟲」、「一打就變成灰消失」。

以下有些方法可以驅趕衣魚，但無法有效消滅：

1.混合硼砂和砂糖，可以消滅衣魚。

2.氯化銨水的氣味以及樟腦丸可以有效驅趕衣魚。

3.收起衣服前確認務必洗乾淨，並且可以的話用紙包裝好，避免衣魚產卵。

4.衣服用熨斗燙平，確保消滅蟲卵。

5.在衣魚常出沒的地方擺上木板，上面放馬鈴薯，隔天就把馬鈴薯連同衣魚一起扔掉。

但要做到徹底根治衣魚問題，還是必須保持環境的乾燥，建議用抽風機或除濕機降低空氣中的濕度、時常翻動並整理書籍或報章雜誌，斷絕衣魚的食物供給。尤其到了換季時，將欲收藏之衣物清洗晾(烘)乾。必要時可放一些防蟲片來驅趕忌避衣魚。

(中時電子報)