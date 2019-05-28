網友去麥當勞吃早餐，喜遇超多韓粉。(圖/擷自韓國瑜後援會)

韓流衝凱道！ 10萬庶民站出來 韓6/1總統府前誓師

高雄市長韓國瑜將於6月1日，北上凱道參加誓師大會，消息振奮韓粉們。有一家在北市網友貼文表示：「剛剛去麥當勞吃早餐，我跟我老婆在討論韓國瑜的事情，我講到激動處沒控制音量，結果旁邊有兩桌的客人跟我說他們也是鋼鐵韓粉耶！當時我們那個地方共有9個客人，就有7個是韓粉耶！真是開心的早餐」，這貼文透露出韓流下波爆發點竟在台北市，將大出韓黑們意料之外。

在台北市麥當勞吃早餐，用餐9人，竟有7個是韓粉！比率之高令人吃驚！但這剛好印證近日民調，韓國瑜支持度始終居高不下的事實。27日又有一民調出爐，韓國瑜在三角督情況下支持率：韓37.3%、柯27.6%、蔡23%；韓35.3%、柯29.5%、賴22.8%。藍綠對決：韓45.2%、蔡35.9%；韓42.7%、賴38.8%。國民黨內對比：韓29.2%、郭18.8%、朱10.5%、王9.8%。數據通通完勝可能對手。

無怪乎！高雄市長韓國瑜對2020表態「Yes I Do」後，在全台韓粉串連下，韓首場總統初選造勢「決戰2020．贏回台灣」，估計號召10萬人齊聚於6月1日總統府前凱道，目前韓本人允諾出席，更激勵韓粉、藍營大團結。

(中時電子報)