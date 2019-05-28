台日合拍片《亡命之途》演員妻夫木聰與豐川悅司日前應星座專家唐綺陽邀請錄製短片，唐綺陽化身小粉絲，特地準備端午節必吃的粽子搭配四神湯的傳統套餐，以及蚵仔麵線、刈包與豆花等小吃讓他們邊品嘗邊受訪，即使食物都涼掉了，兩人還是頻頻點頭大讚好吃，還好奇詢問價錢，得知後都驚訝直呼：「超便宜！」

妻夫木聰在片中飾演逃亡來台的浪子，他對刺青戲印象深刻：「豐川先生在戲中設定是雙臂刺青，為此他要很早起床，我們下戲後會一起把刺青卸掉，那時候真的很開心！」豐川悅司則對台灣劇組的工作人員跟演員都讚不絕口：「工作人員都很認真工作，和台灣演員合作起來很愉快，希望有機會能再來台灣拍戲！」

難得遇星座專家，射手座的妻夫木聰抓緊機會問未來工作運，唐綺陽分析他個性叛逆，「喜歡挑戰非主流的角色。」也建議他多和別人合作，會有貴人出現，「就算從商也很容易成功！」豐川悅司因學會用中文說：「給我愛。」搞笑提問：「雙魚座是不是一個有愛的星座？」聽完唐綺陽解釋後點頭贊同：「我的確是個複雜的人，真是麻煩的傢伙！」電影6月6日上映。

威視電影【亡命之途】妻夫木聰、豐川悅司大啖台灣小吃—唐綺陽專訪 (06.06 罪無可赦)

(中時 )